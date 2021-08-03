МВС Латвії може ввести надзвичайний стан через наплив біженців з Білорусі

Через стрімке збільшення нелегальних біженців з Білорусі у Литві влада Латвії замислилися над тим, щоб запровадити режим надзвичайного стану в країні. Щоправда, мовиться лише про прикордонні з Білоруссю райони.

Відповідне рішення фракція Національного об'єднання в Сеймі обговорила 3 серпня з міністром внутрішніх справ Марією Голубєвої.

Важливо Через збільшення нелегальних мігрантів з Білорусі: Україна надасть допомогу Литві

Під час зустрічі вдалося досягти домовленості про необхідність ввести надзвичайний стан в прикордонному регіоні. Також сторони погодилися, що потрібно якнайшвидше збудувати стіну на кордоні.

Про будівництво стіни

Реалізація цього проєкту запізнювалася, але зараз, на думку політиків, стіна може стати реальною перешкодою для проникнення мігрантів. Щоб прискорити процес будівництва, необхідно зняти нормативні бар'єри.

Також на зустрічі мовилося про те, що потрібно внести поправки до Кримінального закону, посиливши покарання для організаторів і учасників контрабанди людей.

Нелегальні мігранти – це гібридна загроза

На думку політиків, у цій конкретній ситуації мовиться не про класичних біженців. Те, що відбувається на кордоні з Білоруссю оцінюється як гібридна загроза. Заступник МЗС Литви Мантас Адоменас раніше заявив, що у Вільнюса є доказ причетності режиму Білорусі до напливу мігрантів.

Таких доказів багато. Останнім з них є відео, зняте представниками Frontex, де ми бачимо, як машина білоруських прикордонників супроводжує групу мігрантів аж до кордону. Зворотний хід вони дали, коли зрозуміли, що їх знімають,

– заявив заступник голови МЗС Литви.

За його словами, перші ознаки майбутньої міграційної кризи з'явилися після того, як Білорусь сторона перестала співпрацювати з Литвою з питань міграції, що робилося до березня цього року.

Що відомо про ситуацію на литовсько-білоруському кордоні