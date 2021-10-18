У Латвії можуть ввести жорсткий локдаун через ситуацію з коронавірусом

У МОЗ Латвії закликали владу країни ввести жорсткі карантинні обмеження. Таким чином кількість соціальних контактів латвійців планують скоротити на 40%.

Лише за добу до латвійських лікарень потрапили 1100 осіб, у яких діагностували коронавірус.

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Наразі карантинні обмеження не зменшили достатньо контакти

Наразі в країні діють обмеження, проте завдяки їм контакти зменшились лише на 5 – 10%.

Що пропонують у МОЗ Латвії:

Обмеження спортивних, розважальних, культурних, громадських та релігійних заходів.

У приміщеннях та просто неба дозволять збиратись лише 10 представникам 2 домогосподарств.

На віддалену роботу слід перевести усіх, хто не зайнятий на виробництві та у критичній інфраструктурі.

Дистанційне навчання школярів треба продовжити на 3 тижні.

Робочий день слід скоротити на 2 години.

Комендантська година має тривати з 19:00 до 6:00

Раніше у Латвії вже посилювали карантин

Зазначимо, що з 11 жовтня в країні вкотре посилили карантинні обмеження. Протягом наступних трьох місяців у країні діятиме режим надзвичайної ситуації. Більшість обмежень стосуються саме невакцинованих громадян, отож латвійці масово штурмували центри вакцинації заради щеплень.

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