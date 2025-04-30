Суд у Латвії посадив чоловіка за службу в армії Росії

У Латвії чоловіка засудили до шести років ув'язнення за участь у війні проти України на боці російської армії. Він служив у підрозділі ЗС Росії, будував укріплення та воював на Донеччині.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на LRT. Латвія покарала свого громадянина за участь у війні проти України на боці російської армії.

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У Латвії суд засудив найманця до тюрми

Суд визнав чоловіка винним у порушенні закону про національну безпеку. Згідно з ним, латвійцям заборонено проходити службу в арміях інших країн.

Його засудили до 6 років ув’язнення, а також призначили 2 роки випробувального терміну.

За даними слідства, латвієць у 2023 році вступив до лав російських збройних сил – став бійцем артилерійського підрозділу 80 танкового полку. У 2024 році його відправили на фронт, зокрема на територію Донеччини.

Там він зводив оборонні укріплення, охороняв позиції та брав участь у бойових діях.

До слова, близько 600 північнокорейських військових загинули у війні Росії проти України, загальні втрати КНДР становлять понад 4700 осіб.

Тіла загиблих солдатів були кремовані в Курській області Росії перед поверненням до КНДР, свідчать дані південнокорейської розвідки.