У столиці Латвії дерусифікували залізничний вокзал

У латвійській Ризі із залізничного вокзалу демонтували напис російською мовою. Там залишили написи тільки на двох мовах.

Міністр транспорту Латвії Яніс Вітенбергс заявив, що на вокзалі більше не буде написів мовою країни-агресора. Як доказ – опублікував фото.

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Що відомо про зміни у написі на вокзалі Риги

Сьогодні (4 березня – 24 Канал) з будівлі Ризького центрального залізничного вокзалу прибрали російську назву станції – вокзал,

– заявив посадовець.

За його словами, відтепер назва станції буде прописана двома мовами:

латиською;

англійською.



У Латвії із залізничного вокзалу забрали напис російською / Фото з телеграму Яніса Вітенбергса

Президент Латвії з першою леді відвідали Львів

Президент Латвії Егілс Левітс разом з першою леді Андрою Левіте відвідали Львів. У місті вони зустрілись з українським лідером та його дружиною.

Лідери країн вшанували полеглих українських захисників, поклавши квіти до їхніх могил на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.

Також президент Егілс Левітс на пресконференції заявив, що Україна має стати членом НАТО після завершення війни з Росією, адже Збройні Сили України тоді будуть дуже досвідчені.

Після війни Україна буде однією з найдосвідченіших і найбільш потенційних армій у світі.

Це важливо для НАТО, для підсилення сил НАТО,

– заявив Егілс Левітс.

Окрім того, згодом латвійський прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш запевнив, що західні партнери обов'язково почнуть постачання винищувачів Україні. За його словами, це тільки питання часу.