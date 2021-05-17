У Латвії засудили "Чорного Леніна" – відомого найманця донецьких бойовиків

Ризький суд засудив найманця донецьких та луганських бойовиків Бенеса Айо, відомого як "Чорний Ленін". За заклики до ліквідації державної незалежності Латвії йому обрали покарання у вигляді ув'язнення протягом 2 років та 6 місяців.

Громадянина Латвії Бенеса Айо (відомого як "Чорний Ленін") оголосили в розшук у лютому 2015 року у зв'язку із закликами до насильницького повалення державної влади.

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Тепер його визнали винним за кількома статтями кримінального закону

заклик до насильницького повалення влади,

заклик до ліквідації державної незалежності,

заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.

За це чоловіка засудили до ув'язнення протягом 2 років та 6 місяців. Однак суд був заочним, бо з 2020 року Айо перебуває у Росії.

Айо був на окупованому Донбасі

Судячи з публікацій у ЗМІ та у мережі, кілька років Айо перебував на території так званої "ЛНР". Відповідно до даних слідства, він брав активну участь в бойових діях на Cході України.

На початку 2020 року його затримали в Росії, куди Айо прибув підтримати місцевих активістів, які протестували проти сміттєвого полігону в Архангельській області. На автовокзалі до нього підійшов поліцейський та заявив, що той перебуває у федеральному розшуку в Росії.

У відділенні поліції йому розповіли, що в листопаді 2019 року Латвія заявила його в розшук через діяльність на окупованій частині Донбасу та заклики до повалення державного ладу Латвії.

У результаті Росія відмовилася видати "Чорного Леніна" Латвії, надавши йому наприкінці жовтня 2020 року політичний притулок.

Бенес Айо народився у Латвії у сім'ї вихідця з Уганди та латвійки російського походження.