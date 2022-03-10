Латвійські банки в рамках санкцій проти Росії заморозили близько 8 мільйон євро

Банки Латвії заморозили близько 8 мільйонів євро у зв'язку із введеними ЄС та Управлінням з контролю за іноземними активами США санкціями проти Росії.

Про це повідомили агенції BNS у Комісії ринку фінансів та капіталу (КРФК).

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Санкції продовжуватимуться

У латвійських банках виявлено одну фізособу та 15 юридичних осіб, які прямо не включені до санкційних списків, але встановлено належність або контроль підсанкційних осіб над цими особами, тому їх кошти були заморожені.

У комісії зазначили, що сума заморожених коштів може збільшитися з огляду на те, що аналіз ще ведеться, а операції за деякими рахунками клієнтів з високим рівнем ризику призупинені на час вивчення. Воднчас вони додали, що урядом вводяться нові санкції.

За інформацією КРФК, латвійський фінсектор вже давно розглядає Росію як юрисдикцію з високим рівнем ризику, тому російські депозити в латвійських банках значно скоротилися з 2015 року і становлять лише 1,1% загального обсягу.

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