Латвійський президент виступив за припинення видачі туристичних віз росіянам

Латвія разом із Фінляндією, Естонією, Чехією та іншими країнами планують висунути на рівні ЄС вимогу про припинення видачі туристичних віз росіянам.

Заборона видачі шенгенських віз – додаткові санкції

Президент Латвії Егіл Левітс також визнав, що, ймовірно, не усі країни ЄС підтримають цю пропозицію. Однак, мовчати не можна. Попередньо Данія та Литва виступили за обмеження видачі шенгенських віз росіянам

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Це будуть додаткові санкції проти Росії. Я, звичайно, знаю, що низка європейських країн, де російські туристи залишають великі гроші, такій пропозиції не зрадіють. Канцлер Німеччини також висловив сумніви щодо цього. Однак я вважаю, що говорити про це необхідно,

– сказав Левітс.

Він також заявив, що посвідки на проживання та візи, вже видані в Латвії, будуть анульовані для тих, хто підтримує російську агресію. За винятком випадків, коли у конкретній справі доведено особливі обставини.

Крім того, президент Латвії вважає, що посвідки про проживання більше не можуть бути видані постійним жителям країни, які в майбутньому приймуть російське громадянство.

"Їм доведеться покинути нашу країну", – наголосив Летвіс.

Він вважає, що "торгівля попередніми урядами посвідками на проживання, їх нерозумна щедрість у видачі російським громадянам, за якою насправді ховалися лише корисливі інтереси, створили ризики для безпеки".

Уряд Фінляндії теж очікує розгляду питання на рівні ЄС

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін сподівається, що відпочинок росіян також буде обмежено шляхом розширення спільних санкцій ЄС. Він очікує, що це питання буде винесено на саміти ЄС, перша зустріч яких запланована на жовтень.

Втім, він теж зауважує, що ідея розширення санкцій ЄС, яку просувають Фінляндія та країни Балтії, припадає на курортний сезон у Центральній Європі, тому передбачити, яку підтримку вона отримає, поки що неможливо.

Що цьому передувало

Першими про рішення обмежити вільний в'їзд росіян оголосила Естонія. Так, з 18 серпня громадяни росії не зможуть потрапити до Естонії за шенгенськими візами.

Обмеження не стосуватиметься осіб, які є працівниками дипломатичних представництв в Естонії. Також санкції не поширюватимуться на членів їхніх сімей.

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