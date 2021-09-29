Лава після виверження вулкана на Канарах швидко рухається до океану: є небезпека для населення

На Канарах 19 вересня сталося виверження вулкану. Один з двох потоків лави стрімко рухається у бік Атлантичного океану. Вчені заявили, що це може викликати небезпечне явище.

Наразі більш гарячий і більш рідкий потік прямує в бік невеликого прибережного міста Тодоке.

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У чому полягає небезпека

Якщо лава досягне моря, в результаті хімічної реакції відбудеться викид в атмосферу токсичних парів, особливо соляної кислоти, яка небезпечна для дихання і дратує очі та шкіру.

За останніми даними, потік лави перебуває за 800 метрів від Атлантичного океану.

Раніше один з двох потоків лави на острові Ла Пальма сповільнився, проте другий набирає швидкість і продовжує рухатися в бік узбережжя.

Додамо, що Кумбре-В'єха – це один з найбільш активних вулканів Канарського архіпелагу. Вулкан розташований на острові Пальма.

Вулкан Кумбре-В'єха: карта

Виверження вулкану на Канарах