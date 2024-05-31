У Києві загорівся величезний ТЦ Lavina Mall: кадри пожежі

У столиці спалахнула пожежа у Святошинському районі. Згодом стало відомо, що горить торговий центр Lavina Mall.

Розташований об'єкт за адресою: вулиця Берковецька, 6Д. Про пожежу в Києві повідомили телеграм-пабліки 31 травня близько 22:00, – інформує 24 Канал.

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Спалахнув Lavina Mall

На кадрах, які публікують у мережі, видно, що на місце події прибули рятувальники. Вони розпочали операцію з ліквідації полум'я.

Загорівся київський торгівельний центр: дивіться відео з телеграм-каналів

Рятувальники ліквідовують полум'я у Lavina Mall: дивіться відео з пабліків

Зазначимо, що торгівельний центр Lavina Mall відкрили у 2016 році. Торгова площа ТЦ становить 127 тисяч квадратних метрів. У компанії вказують, що з ними співпрацює понад 400 магазинів, зокрема найвідоміших світових брендів.

Відвідувачі торговельного центру можуть знайти серед асортименту: товари для дому та спорту, електроніку, парфумерію та косметику, дитячі іграшки та білизну. Крім того, у Lavina Mall є чимало ресторанів, у яких завжди можна побачити чимало людей.

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