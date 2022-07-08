лавров достроково покидає саміт G20 після того, як йому оголосили бойкот

Міністр закордонних справ росії сєргєй лавров достроково покидає саміт G-20, який відбувається на Балі. Причиною став бойкот, який йому влаштували інші учасники саміту.

лавров достроково покидає саміт G20

У коментарі ЗМІ офіційна представниця МЗС росії марія захарова повідомила, що лавров покине саміт Великої двадцятки на Балі достроково. Він не братиме участь в офіційній трапезі та у робочій сесії у другій половині дня.

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лавров ще проведе двосторонні переговори, потім звернеться до преси і повернеться до москви,

– повідомила вона.

За даними джерел, лавров покинув зал засідань одразу після свого виступу.

Зазначається також, що він проігнорував запитання від голови МЗС Німеччини Анналени Бербок, яка виступала на саміті одразу після нього – міністерка планувала оголосити про "неприйняття порушення міжнародного права" у контексті агресії росії проти України.

Під час участі у саміті сєргєй лавров також звинуватив США у зриві мирних переговорів росії з Україною.

Ви знаєте, це не ми припинили будь-які контакти. Це були Сполучені Штати. Це все, що я можу сказати. І ми не бігаємо ні за ким, пропонуючи зустрічі. Якщо вони не хочуть говорити, це їхній вибір,

– сказав міністр.

лаврову оголосили бойкот і поставили важливе питання

Під час виходу на червону доріжку очільник МЗС росії отримав "теплий" прийом від журналістів. Зокрема кореспондент ZDF Андреас Кінаст запитав: "Коли ви закінчите війну?". Однак після цього Кінаста вивели з приміщення співробітники служби безпеки Індонезії.

Другий німецький журналіст також запитав сєргєя лаврова, чому Росія не зупинить війну. Обидва запитання російський міністр проігнорував.

Крім того, міністру закордонних справ росії влаштували бойкот під час G20. На вечерю з колегами не прийшли очільники МЗС країн G7. Ба більше, спільне фото зробити також не вдалось, а все тому, що низка дипломатів просто відмовилися робити фото з лавровим.

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