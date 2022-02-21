Лавров каже, що зустрінеться із Блінкеном 24 лютого

Сергій Лавров підтвердив свою зустріч з Ентоні Блінкеном. Вона запланована на четвер, 24 лютого.

Переговори міністра закордонних справ Росії та держсекретаря США Ентоні Блінкена відбудуться у Женеві. Про це Лавров сказав на засіданні Ради безпеки Росії, інформує 24 канал.

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Російський урядовець наголосив, що в "гарантіях безпеки" є зрушення. Тому перемовини, мовляв, слід продовжувати.

Деталі зустрічі політиків

Під час виступу Ради безпеки ООН Блінкен заявив, що готовий зустрітися з Лавровим. Він зазначив, що дату для цього може обрати російська сторона. Однак держсекретар назвав єдину умову, яка необхідна для переговорів. Зокрема, Росія не має нападати на Україну. Так вона покаже свою готовність до дипломатичного вирішення ситуації.

Зауважимо, що передня зустріч політиків відбулася 21 січня також у Женеві. Тоді Блінкен казав, що перемовини проводили для деескалації і запобігання подальшій російській агресії проти України. Держсекретар США попереджав російського міністра про "жорстку відповідь" на агресію. Водночас Лавров після зустрічі заявив, що "не почув" жодного аргументу про позицію США щодо України.

Напередодні Путін спілкувався з Макроном

20 лютого президент Франції Еммануель Макрон здійснив телефонний дзвінок до російського колеги Володимира Путіна. Розмова політиків тривала близько 1 години та 45 хвилин. Під час неї політики домовилися про скликання Тристоронньої контактної групи на вечір того ж дня. Однак група так і не зустрілася.

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