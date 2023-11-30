В усьому винна Захарова: Лавров полетів на зустріч ОБСЄ іншим маршрутом, ніж планував

30 листопада у столиці Північної Македонії розпочалася зустріч міністрів ОБСЄ. Цьогоріч на захід запросили й країну-агресорку.

Від Росії на засідання ОБСЄ до Скоп'є прилетів очільник МЗС Сергій Лавров. Російські ЗМІ розповіли про те, як представник Кремля "поневірявся", допоки прибув до місця призначення.

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"Ембарго" на Захарову

Від початку планувалося, що Лавров має летіти до Македонії через територію Болгарії. Однак несподівно літак російського міністра був змушений змінити маршрут. З'ясувалося, що разом із Лавровим на борту перебуватиме речниця МЗС Росії Марія Захарова. Саме через неї болгарська влада заборонила представникам країни-агресорки пересуватися своїм повітряним простором. Софія заявила, що дозвіл на проліт російської делегації не діє для Захарової, яка фігурує у санкційному списку.

Самі болгари раніше зазначали, що дозвіл на проліт надали лише Лаврову, на інших членів делегації він не поширюється.

Відомо, що Лавров таки вирішив прихопити із собою Захарову, а тому його літак добирався до Скоп'є через Туреччину та Грецію.

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Тим часом у Росії не приховують обурення рішенням Болгарії. Так, прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що позиція Болгарії щодо літака з російською делегацією, яка летіла в Скоп'є, – абсурдна. Пєсков закликав "Софію до тверезості при ухваленні рішень".

У МЗС України повідомили, що через присутність на засіданні ОБСЄ Лаврова наша країна не візьме в ньому участь. Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що Росія послідовно руйнує ОБСЄ, зловживаючи правилом консенсусу. Він нагадав, що вона свавільно блокувала кандидатуру Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році.

Також країна-агресорка незаконно затримала трьох українців – представників ОБСЄ, які перебувають у в'язницях уже понад 500 днів. Ніколенко пояснив, що українська делегація не може сидіти за одним столом із російським міністром.

Посадовець вважає, що треба "спільними зусиллями" рятувати ОБСЄ від Росії, а не надсилати сигнал про можливість повернення співпраці, яка існувала до початку повномасштабної війни.

Відомо, що до бойкоту долучилися також міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії та Польщі.

Нагадаємо, що раніше очільника МЗС Росії Сєргєя Лаврова виключили з міністерської зустрічі ОБСЄ в Польщі у грудні 2022 року.