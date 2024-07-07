Лавров погрожує США за удари України по Криму та обіцяє відповідь

Україна продовжує завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму ракетами. Глава російського МЗС вирішив погрожувати за це Сполученим Штатам Америки.

Очільник міністерства закордонних справ Росії Сєргєй Лавров висловився про удари по Криму. За його словами, "у найближчому майбутньому" буде відповідь від Росії, передає 24 Канал.

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Знову говорив про США

Звісно, Лавров не міг не повторити класичну тезу російської пропаганди та не звинуватити у обстрілах США.

Він вважає, що ракети ЗСУ не полетіли б, зокрема, на Севастополь, без прямої участі США у наведенні цього озброєння.

Крім цього, Лавров пообіцяв, що Росія реагуватиме на обстріл своїх регіонів західною зброєю.

Україна у травні отримала також дозвіл бити по території Росії західною зброєю, проте з певними обмеженнями. Це сталося після того, як ворог почав повторний наступ на Харківщині. Цьому можна було запобігти, адже Росія розмішувала війська та техніку прямо біля кордону, адже не боялась українських ударів.