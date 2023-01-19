Лавров порівняв росіян з жертвами Голокосту: як відреагували в МЗС України

Нещодавно Сєргєй Лавров цинічно порівняв росіян з жертвами Голокосту. У МЗС України різко відреагували на слова прихвосня Путіна.

Україна рішуче засуджує ганебну заяву Лаврова, яка паплюжить пам'ять мільйонів жертв Голокосту, наголосив речник МЗС Олег Ніколенко. Про антисемітський скандал інформує 24 Канал.

До теми Ми шоковані, – євреї вимагають вибачень від Лаврова, який порівняв росіян з жертвами Голокосту

Реакція МЗС України на абсурдну заяву Лаврова

Ніколенко зазначив, що глава ворожого МЗС Лавров порівняв росіян, які ведуть загарбницьку війну, з мільйонами євреїв, вбитими нацистами під час Голокосту. Також речник додав: "Виявляється, це не російські ракети розстрілюють житлові будинки в Україні, а Захід сформував коаліцію, щоб вирішити "російське питання".

Очільник МЗС Дмитро Кулеба вже звертав увагу на глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт. Сучасна Росія насправді сповнена ненависті до інших народів.

Ми рішуче засуджуємо ганебну заяву Сергія Лаврова, яка паплюжить пам'ять мільйонів жертв Голокосту. Вітаємо швидку реакцію Єврейського конгресу Європи. Закликаємо владу Ізраїлю та єврейські організації у світі відреагувати на чергову заяву Лаврова,

– зазначив Ніколенко.

Також він нагадав, що на Нюрнберзькому трибуналі міністр закордонних справ Ріббентроп спростовував свою участь в злочинах нацистів, втім, це не допомогло йому уникнути покарання.

"Так само як і Лавров не уникне покарання, видаючи себе та Росію за жертву", – підкреслили в МЗС України.

Читайте також Зло має бути покаране: поіменний список відповідальних за масове вбивство українців у Дніпрі

Що відомо про скандал з Лавровим