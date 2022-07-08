На саміті G20 сєргєя лаврова не очікувала тепла зустріч. Колеги-міністри оголосили йому бойкот, а журналісти облили "холодним душем" з ніг до голови. Однак навіть це не допомогло йому осягнути усіх наслідків війни, що росія розпочала проти України.

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що лаврову зовсім не було соромно, навіть попри те, що той утік після виступу. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

Увага лавров навряд чи опускав очі, він не розуміє цинізму дій росії, – Подоляк про саміт G20

За словами Подоляка, йому дивно коли слова "сором" та "росіяни" лунають в одному реченні. Адже в представників "братського народу" зовсім немає емпатії. Ба більше, 135 днів достатньо, щоб усі зрозуміли, що росіяни – не люди. У них зовсім інші цінності, логіка та мораль.

Для них морально прийти і вбити людину. А потім сказати, мовляв, "це ж гарно, а проговорімо, як саме ми маємо вбивати",

– сказав Подоляк.

лавров не розуміє цинізму росії

Радник глави ОП наголосив, що росіяни – це зовсім інша цивілізація. Вони не розуміють, у якому світі ми живемо, тому про жодні перемовини поки не може йти мови. Це й показує поведінка лаврова на саміті.

"Коли ми говоримо про сучасну еліту росії, маємо розуміти, що це малоінтелектуальні, неерудовані та хамські люди. Вони примітивні, у них немає аргументів. Тож лавров навряд чи опускав очі. Він не розуміє цинізму дій росії й того, що вони роблять в Україні", – переконаний він.

І додав, що це нонсенс, що глава МЗС росії вважає, що має право запускати ракети й вбивати людей в Україні.

Дивіться повністю інтерв'ю з Михайлом Подоляком: відео

лаврову влаштували "холодний душ" на саміті G20

сєргєй лавров прибув на саміт G20. Там міністру закордонних справ росії влаштували бойкот. Так, на вечерю з колегами не прийшли очільники МЗС країн G7. Ба більше, спільне фото зробити також не вдалось.

А власне під час виходу на червону доріжку очільник МЗС росії отримав "теплий" прийом й від журналістів. Журналіст двічі озвучив питання, яке глава МЗС з першого разу, мабуть, не почув. Він запитав, навіщо росія почала війну.

лавров ніяк не відреагував на запитання журналіста. Принаймні не подав вигляду. А після свого виступу просто втік і більше не з'являвся.

Весело – дивіться як Блінкен принизив лаврова: відео