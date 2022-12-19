Щоб Україна не стала анти-Росією, – Лавров цинічно виправдав війну

Лавров прокоментував зустріч Лукашенка та Путіна 19 грудня у Мінську. Без цинічних виправдань нападу на Україну у заяві не обійшлось.

Глава російського МЗС банально сказав, що Путін та Лукашенко підтвердили курс на співпрацю. Однак далі пішла божевільна риторика, інформує 24 канал.

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Лавров цинічно заявив, що Захід "підтримує вбивства Києвом російського населення". Це, мовляв, показує, що у світі "знову постали нацисти". Хоча насправді весь світ бачить, що це Росія вбиває українців, щодня обстрілюючи мирну інфраструктуру.

Виправдання війни

Лавров став виправдовувати війну. Говорив, нібито "спеціальна військова операція", як він називає вторгнення, була абсолютно необхідна. Придумав навіть абсурдну причину – щоб зірвати плани щодо перетворення України на "анти-Росію". Міністр говорить, що дії Росії забезпечили "провал геополітичної гри Заходу".

Далі він розказував, мовляв, Захід чинитиме опір, але більшість країн нібито не підтримує таке "домінування". Звісно, Лавров згадав і про стелю на ціни на газ. Сказав, що це неприйнятне рішення, як і щодо нафти.

Насамкінець почав запевняти, нібито Росія і Білорусь не планують спільну наземну операцію проти України. Хоча, очевидно, що вірити заявам російських чиновників не слід, оскільки брехню можна помітити ледь не в кожному слові.