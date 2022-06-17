Лавров цинічно заявив, що Росія не вторгалась в Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що Росія не вторгалася в Україну, а оголосила спеціальну військову операцію.

Лавров знову бреше

Про це він заявив під час в інтерв’ю виданню у кулуарах Петербурзького економічного форуму. За його словами, в Росії не залишалося іншого виходу.

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Ви знаєте, ми не вторгалися в Україну. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли у нас уже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну в НАТО,

– заявив Лавров.

Також журналіст попросив главу МЗС Росії прокоментувати слова верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет про те, що у селі Ягідне на Чернігівщині російські окупанти 28 днів тримали у підвалі школи без туалету та майже без води 360 осіб, зокрема 74 дитини та 5 осіб з інвалідністю, внаслідок цього 10 людей похилого віку померли.

"Ви знаєте, на жаль, і міжнародні чиновники, включно з верховним комісаром з прав людини, включно з генеральним секретарем ООН та багатьма іншими представниками Організації Об'єднаних націй, зазнають тиску Заходу. І дуже часто виступають рупором тих фейкових новин, які поширює Захід", – сказав Лавров.

Журналіст після цього поставив питання: тобто, виходить, Росія знову біла та пухнаста? На що Лавров відповів: ні, Росія така, як є.

Росія вторглася в Україну

З 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вона руйнує об'єкти інфраструктури, житлові будинки, садочки, школи, університети, вбиває та катує мирне населення. Цьому є багато доказів, які продовжують збирати з усіх куточків України. Лише офіційні дані ООН кажуть, що в результаті цього загинуло 4,5 тисячі українців і 5 565 отримали поранення. Найчастіше люди гинуть від артобстрілів росіян.

Весь світ побачив звірства російських загарбників на Київщині. Там військові з Росії катували, ґвалтували та жорстоко вбивали мирних українців. Станом на 3 червня у Київській області виявлено тіла 1 314 місцевих жителів.

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