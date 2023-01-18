"Лавров відповів на мирний план Зеленського: Не може бути й мови", – реакція МЗС

Путінський посіпака Сергій Лавров вкотре показав, що Росія не зацікавлена у мирних переговорах. Імперський режим не хоче миру, а відтак відкинув мирний план президента Володимира Зеленського.

Українське МЗС уже відреагувало на популістичні заяви Лаврова. У коментарі 24 Каналу речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що союзники України уже давно не беруть до уваги подібних заяв, адже вони – димова завіса.

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Лавров вкотре артикулював реальні наміри Росії. Москва категорично не зацікавлена в мирі. Публічні маневри представників російського режиму про готовність до переговорів, "перемир'я на Різдво", очікування на "реальні" пропозиції Заходу – лише димова завіса для підготовки до чергової російської терористичної атаки по Україні,

– зазначив Олег Ніколенко.

Росії доведеться виконувати мирну формулу

У МЗС також наголосили, що Україна отримала широку міжнародну підтримку Формули миру Президента Зеленського. І це куди важливіше.

, втілення яких допоможе відновити мир на українській землі та створить запобіжники для неповторення російської агресії в майбутньому.

Подобається це комусь в Кремлі, чи ні, але Росії доведеться виконувати мирну формулу,

– наголосив Ніколенко.

У МЗС зазначили, що для того, аби пришвидшити настання цього моменту, команда відомства на чолі із Дмитром Кулебою продовжуватиме працювати над забезпеченням Сил оборони України всією необхідною міжнародною допомогою: танками, системами протиракетної та протиповітряної оборони, ракетами великої дальності, боєприпасами, тренуванням наших захисників та фінансами.

Що цьому передувало

Очільник МЗС країни-агресора заявив, що переговорів не може бути хоча б тому, що президент України "законодавчо заборонив вести переговори з російським урядом".

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