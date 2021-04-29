Лавров втратив свій авторитет серед світових колег, – Скоріна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров став занадто токсичним для світової арени. Адже окрім нього, Кремль має й інші проблеми в міжнародних відносинах.

Лавров обрав сторону пропаганди. Таку думку у блозі "Антифейк" висловив Єгор Скоріна.

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Лавров перетворився з дипломата у пропагандиста

За його словами, міністр перетворився з представника Росії в тонкій справі міжнародної системи комунікацій у дрібного пропагандиста. Він втратив свій авторитет серед світових колег.

За роки служби путінському режиму головний російський дипломат розгубив особистий авторитет в очах міжнародного дипломатичного суспільства,

– зазначив Скоріна.

Він відзначив, що міністр став лише ще одним маленьким рупором федеральної пропаганди і токсичним представником цієї країни.

. За інформацією з Вікіпедії , Сергій Лавров обіймає посаду міністра закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року.

"Ба більше, шпигунів російського міністерства закордонних справ почали масово відправляти на батьківщину. Навесні 2021 року відносини Росії з багатьма країнами Заходу погіршилися", – зауважив журналіст.

З кінця березня по кінець квітня 2021 року, як він розповів, російських дипломатів вислали зі Сполучених Штатів Америки і десяти країн Європи – це понад 40 осіб.

США заявили, що висилають 10 російських дипломатів 15 квітня 2021 року. Це зробили в рамках нових санкцій проти Росії.

Такі факти негативно впливають на фігуру Лаврова. "Тому не за горами день, коли його змінять на менш одіозну фігуру, але не менш вірну путінському режиму", – додав Скоріна.

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