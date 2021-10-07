Лавров закинув Столтенбергу, що НАТО підтримує "неонацистів в Україні"
Джерело:The Washington Post
Глава МЗС Росії Сергій Лавров провів переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Втім, переговори не обійшлись без скандалу, який влаштував голова російської дипломатії.
У ході зустрічі Лавров закинув Столтенбергу, буцімто НАТО підтримує "неонацистів в Україні", які, схоже, існують лише в уяві росіян.
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Деталі переговорів
Столтенберг розповів, що Лавров заявив йому, буцімто Рада Росія – НАТО, створена у 2002 році для сприяння співпраці між двома сторонами, є безглуздою. Він поскаржився, що чиновники Альянсу часто критикують Росію.
Натомість генсек повторив свою пропозицію, яку вже озвучував понад півтора року тому. Мовиться про відновлення формату Ради Росія – НАТО. Єнс Столтенберг наполіг, що це важливий майданчик.
Крім того, генеральний секретар НАТО висловив стурбованість агресивними діями Росії в Україні, її підтримкою Білорусі та гібридними діями щодо союзників НАТО.
Останні істерики Лаврова
- Наприкінці вересеня 2021 року Сергій Лавров виступав на Генасамблеї ООН, де багато критикував Україну й країни Заходу.
- Зокрема, він бідкався, що демократичний світ не хоче визнавати "вибори" в російську Держдуму на території окупованого українського Криму.
- Йому відповів постійний представник України Сергій Кислиця. Український дипломат описав слова росіянина "зашкалом цинізму й блюзнірства".