Лавров заявив, що Росія і США перебувають у гарячій фазі війни
Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров не втомлюється робити гучні та безглузді заяви. Цього разу він заявив, що Росія та США перебувають у гарячій фазі війни.
Зауважимо, що напередодні у нікому не потрібному міністерстві Росії говорили про те, що холодна війна переросла у гарячу. Власне, ці слова вирішив повторити Сєргєй Лавров, бідкаючись на провали країни-агресорки у війні, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Росія у своїй уяві воює зі США
Цікаво, що попри хворобливу заяву про гарячу фазу війни, Лавров вважає, що Росія повинна підтримувати відносини зі США.
Ми дійсно перебуваємо в гарячій фазі війни, тому що воюють українські нацисти американською зброєю насамперед, і американська адміністрація щоразу погрожує все більш далекобійні і смертоносні системи постачати,
– бідкався Лавров.
Зауважимо, що до того Лавров скаржився на те, що США буцімто перейшли всі рамки пристойності у своїй політиці. Що нині від Вашингтона можна очікувати чого завгодно. Що держава перетнула межі як дипломатичні, так і етичні та будь-які інші. Вкрай смішно слухати це від представника Росії, яка щоденно здійснює воєнні злочини в Україні.
І попри те, що Вашингтон, за словами Лаврова, такий поганий, з ним планують продовжувати підтримувати відносини. Глава нікому не потрібного міністерства висловив надію, що "в американців прокинеться розум". І що вони захочуть відновити бодай якийсь діалог.
Лаврова висміяли в Індії
- Нагадаємо, що 3 березня у Нью-Делі пройшла багатостороння конференція Raisina Dialogue. Цьогоріч у ній брав участь Сєргєй Лавров.
- Він намагався просунути російські наративи. Ба більше, бідкався на те, що Москва – "жертва" у російсько-українській війні. А ще йому було дуже сумно через те, що G20 не цікавить "ніщо, крім України".
- Міністр почав розказувати байки про те, що Росія намагається зупинити війну, яку проти неї розпочали. Мовляв, роблять це руками українців. Ясна річ, що на цій репліці присутні у залі почали сміятися зі слів Лаврова. Адже вже ніхто не має сумнівів, хто тут агресор, і хто на кого напав.