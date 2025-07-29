"Росія воює одна проти всього Заходу": в ISW пояснили, що насправді стоїть за словами Лаврова

Кремль продовжує формувати у російських громадян уявлення про війну проти України як про екзистенційну боротьбу із Заходом, щоб забезпечити внутрішню підтримку бойових дій та майбутньої агресії проти НАТО. Про це свідчать останні заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Про що свідчать останні заяви Лаврова?

Під час молодіжного форуму в Росії 28 липня Лавров зробив неправдиву заяву, що нібито Росія "вперше за всю історію воює одна проти всього Заходу" і змушена покладатися виключно на власні сили. Він також зазначив, що на відміну від Першої та Другої світових воєн, зараз у Росії "немає союзників на полі бою".

Його твердження про те, що Росія діє наодинці у війні проти України, ігнорує нинішню підтримку, яку вона отримує від Північної Кореї, Ірану та Китаю,

– зазначили аналітики.

В ISW нагадали, що КНДР постачає Москві балістичні ракети, артилерійські снаряди, а також направила північнокорейських військових для підтримки її військових дій. Також спостерігаються економічні та політичні ознаки зростаючого зближення між і країнами.

Водночас Іран, зі свого боку, забезпечив Росію дронами-камікадзе "Шахед", які відіграли ключову роль у масованих атаках по українських містах. Завдяки іранській допомозі країна-агресорка також налагодила власне виробництво цих безпілотників.

Китай, своєю чергою, допомагає Москві обходити санкції та постачає критично важливі компоненти подвійного призначення і мікроелектроніку для російських військових технологій.

На думку аналітиків, дедалі тісніші зв’язки між Росією, Іраном, Північною Кореєю і Китаєм становлять серйозну загрозу для безпеки Заходу. Москва активно працює над створенням глобального антизахідного альянсу.

"Заяви Лаврова також підкреслюють зусилля Кремля по впровадженню неформальної державної ідеології, яка увічнює ідею про те, що Захід перебуває в екзистенціальному конфлікті з Росією, з метою забезпечення беззастережної підтримки російського уряду", – підкреслили в ISW.

Чи може Путін піти на мирну угоду?

Лавров також заявив, що у Росії нібито "немає альтернативи", окрім як вести війну проти України, оскільки їй "необхідно захистити російськомовне населення". Цей аргумент російська влада регулярно використовує понад десятиліття для виправдання власної агресії.

Крім того, глава МЗС Росії наголосив, що Росія має наполягати на своїй "законній" вимозі: "не втягувати Україну в НАТО, не розширювати Альянс узагалі" і визнати окупацію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму.

Як зазначають аналітики, подібні заяви свідчать про те, що Кремль і надалі налаштований на досягнення своїх військових цілей в Україні.

Кремль витратив значну кількість часу та енергії на формування внутрішньої підтримки війни, а російські державні та незалежні опитування показують, що більшість росіян підтримують продовження війни доти, доки Росія не досягне своїх військових цілей – "денацифікації", демілітаризації та нейтралітету України,

– нагадали в ISW.

На думку аналітиків, прихильність російського суспільства досягненню військових цілей Росії, яку Кремль так завзято підтримував, значно ускладнює для Володимира Путіна можливість представити будь-яку мирну угоду, що далеко не відповідає заявленим ним цілям, як перемогу перед своєю внутрішньою аудиторією.

"Путін навряд чи піде на будь-які поступки у своїх військових цілях, якщо тільки його не змусять до цього значні перемоги на українському фронті, оскільки будь-яке завершення війни шляхом переговорів, що не забезпечить досягнення всіх цілей Путіна, поставить під сумнів успішність і, можливо, доцільність російської військової кампанії в Україні", – вважають в ISW.