Лавров заявив, що Зеленський "не заслужив перемир'я"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров цинічно заявив, що Україна не заслуговує на перемир'я. Представник країни-терористки також пригрозив подальшим веденням бойових дій до досягнення початкових цілей вторгнення.

Слова російського посадовця цитують російські ЗМІ.

Що сказав Пєсков

Пєсков заявив, що сумнівається в тому, чи взагалі український президент "заслужив" на припинення вогню.

Щодо статусу цієї домовленості можна послатися на реакцію Зеленського, який, коли йому поставили таке саме запитання, сказав, що він не чув про таку домовленість і буде радий отримати якісь роз'яснення, і він готовий до припинення вогню. Але він про це говорить уже багаторазово, і останні довгі місяці це гасло "припинення вогню" замінило гасло "завдання Росії стратегічної поразки",

– виправдовувався росіянин.

Він заявив, що в риториці Зеленського і його "західних господарів" одна ціль – виторгувати час для того, щоб отримати перепочинок.

"Він сказав, що він навіть готовий президентські провести, якщо йому дадуть 2 місяці зібратися з силами. За цей період Європа зможе його накачати новими озброєннями для продовження його терористичної війни проти російського народу. Але ось його фальшиве здивування з приводу заяви президента Трампа відображає тільки одне: йому дуже хочеться використовувати будь-які слова, ініціативи, ідеї, які потрапляють у публічний простір, для того, щоб усіма правдами і неправдами просувати свою зацікавленість у перепочинку", – вів далі Пєсков.

Він також заявив, що Зеленський "перепочинку не заслужив" і що Росія "вкотре не вестиметься на обіцянки".

Водночас Пєсков наголосив, що Москва продовжує досягати своїх цілей у так званій "спеціальній військовій операції".

Вони чудово всім відомі, ми їх ніколи не змінювали, на відміну від зигзагів та вилянь Зеленського та його європейських господарів, тому нам нема в чому і не перед ким виправдовуватися,

– цинічно додав путінський посіпака.

Подібні заяви з боку Кремля виглядають особливо цинічно на тлі постійних порушень Росією будь-яких міжнародних домовленостей. Російська дипломатія роками базується на ігноруванні взятих на себе зобов'язань, тому слова про "заслужене перемир'я" є лише черговим елементом інформаційної війни.

Нагадаємо, що тема можливих переговорів активно обговорюється на міжнародній арені. Зокрема, Дональд Трамп нещодавно заявив, що Росія нібито прагне укладення домовленостей, тоді як Володимир Зеленський, за його словами, від цього нібито відмовляється.

Сам Володимир Зеленський чітко відреагував на заклики до переговорів з Росією. Він наголосив, що не можна прогинатися під Путіна, адже тоді Україну просто зламають. Президент також додав, що російський диктатор навмисно підвищує рівень ескалації, щоб створити привід для подальшого загострення ситуації.