Лавров живе коштом олігарха Дерипаски та всюди катає свою коханку – розслідування

Російські журналісти спростували образ "пристойного" чиновника Росії Сергія Лаврова. Виявилося, що він нібито вже майже 20 років має коханку, яка впливає на російське МЗС.

Ба більше, за результатами розслідування, сам чиновник живе коштом олігарха Олега Дерипаски.

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Що відомо про коханку Лаврова

Як стверджують журналісти-розслідувачі, коханку Лаврова звати Світлана Полякова. Вона нібито має великий вплив у МЗС Росії й через неї навіть звільнили кількох чиновників. Водночас сама жінка займається акторством і працює в кіноіндустрії.

Пані Полякова має великий автопарк і багато нерухомості, а падчерка Лаврова – Поліна Полякова – придбала елітну нерухомість в Лондоні за 4,4 мільйона фунтів, коли їй був лише 21 рік.



Коханка Лаврова / Скриншот з відео з ютуб-каналу Олексія Навального



Елітний автопарк Світлани Полякової та її родичів / Фото PlatesMania

Журналісти повідомили, що Полякова та її дочка, а також ймовірна теща Лаврова часто супроводжують його під час міжнародних офіційних візитів за кордон.

Зв'язок з олігархом Дерипаском

У жінок немає посад в МЗС Росії, проте вони подорожують з російською делегацією державним коштом і вказують метою своїх візитів дипломатичні зустрічі.

Журналісти зафіксували, що таємна сім'я Лаврова постійно відпочиває на віллах і яхтах Олега Дерипаски за кордоном і в Росії. Ймовірно, в обмін на це Лавров лобіює інтереси Дерипаски у владі. Підтверджень цього є декілька:

Лавров допомагав олігарху отримати американську візу;

Російський міністр розв'язував бізнес-питання Дерипаски у Гвінеї, де в олігарха є виробництво, а на Ямайці – домігся інвестицій глинозему для компанії "Русал";

Санкції Заходу проти компаній Дерипаски Лавров називає "русофобією, схожою на геноцид".

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