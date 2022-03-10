Сергій Лавров зізнався, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі. Очільник МЗС Росії цинічно сказав, що вважає цей пологовий будинок військовою ціллю.

Таку цинічну заяву Лавров зробив на брифінгу в Туреччині. Це трапилось 10 березня, на 15 день війни, яку Росія почала проти України.

Важливо Росіянам збрехали, що там не було дітей і що там засіли націоналісти, – Зеленський про пологовий

Лавров визнав, що бачив, що у лікарні в Маріуполі не було військових

"Кілька днів тому на засіданні Ради безпеки ООН були надані факти російською делегацією про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальйоном Азов та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, всіх медсестер, і взагалі весь персонал. Це була база ультрарадикального батальйону Азов", – у традиційному для російської пропаганди стилі заявив Лавров.

Проте згодом таки зізнався, що бачив репортажі з Маріуполя, які свідчать про протилежне – камери засвідчили, що породіллі там були та отримали поранення.

Проте пропутінський Лавров переконаний, що нібито вважає кадри "маніпуляцією", бо у повідомленнях ЗМІ "не було уваги до другої сторони".

Лавров цинічно сказав, що "не вперше бачить патетичні зойки"

Також Сергій Лавров заявив, що не планують звертати увагу на обурення світу.

"Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які чинять російські збройні сили", – заявив Лавров.

Хоча насправді у дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі, звісно ж не було ніякого "Азову". Це чергова цинічна брехня Росії, яка намагається "виправдати" у очах росіян свої вчинки, жахливо обманюючи.

Адже насправді у лікарні загинуло 3 людей, з них – одна дівчинка. Також поранення отримало 17 мирних людей, які були в лікарні.

Зауважте Росіяни наперед знали, що бомблять саме пологовий: про нього заговорили за 4 години до атаки



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