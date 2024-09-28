"Небезпечно воювати з такою державою": Лавров з трибуни ООН вирішив побрязкати ядерною зброєю

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров вирішив вчергове вдатися до погроз ядерною зброєю. За його словами, воювати "до перемоги" з ядерною державою небезпечно та безглуздо.

Порцію нових абсурдних заяв Лаврова на Генасамблеї ООН цитує низка російських ЗМІ, передає 24 Канал. Основну частину свого виступу він вже традиційно присвятив "англосаксам" та погрозам Заходу.

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Що цього разу наговорив Лавров

За словами Лаврова, Захід планує перемогти Росію руками нібито "нелегітимного нацистського київського режиму". Водночас російський міністр заявив, що самих європейців також буцімто готують до того, щоб вони кинулись в "самогубну авантюру".

Безглуздо і небезпечно намагатися воювати "до перемоги" з ядерною державою, якою є Росія,

– сказав глава МЗС Росії.

Однак на цьому Лавров не зупинився та заявив, що "безпека може бути рівною і неподільною для всіх, або її не буде ні для кого".

До слова, раніше Китай і Бразилія зробили спільну заяву, у якій застерегли від ядерних погроз проти України. Окрім них заяву підписали ще десять країн: Південна Африка, Туреччина, Індонезія, Алжир, Болівія, Колумбія, Єгипет, Казахстан, Кенія, Замбія.