У Зеленського жорстко відреагували на "неонацистські" звинувачення Лаврова

Росія продовжує публічно шантажувати Україну та недоречно коментувати ситуацію у світі. Нещодавно Сєргєй Лавров заявив, що Україна "буде звільнена від неонацистських правителів".

Міністр закордонних справ Росії повідомив, що український народ визволяють росіяни, адже "він заслуговує жити у дружбі та процвітанні поряд зі слов'янськими братами". Михайло Подоляк жорстко прокоментував слова кремлівського посіпаки.

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Як відреагували в Україні

Радник ОП сказав, що Лавров, який бере участь у воєнних злочинах і зневажає міжнародне право, говорить про знищення демократично обраного уряду й поневолення народу іншої країни.

Виражені кримінальні нахили виправить лише трибунал, – написав Подоляк.

За його словами, світ вже не дивується таким диким заявам від російської влади.

Зверніть увагу! Раніше Дмітрій Пєсков зробив цинічну заяву на наступний день після чергового масованого ракетного удару по Україні, який забрав 5 життів та знеструмив низку областей і навіть частину Молдови.

Рупор Кремля вирішив повторити тезу про те, що нібито керівництво України може погодитися на умови росіян і тоді страждання припиняться.

Як Лавров ганьбиться перед світом

Ще під час саміту G20 Лавров звинуватив Україну у "зриві" мирних переговорів та заявив, що Київ нібито затягує вирішення "конфлікту".

Також він традиційно звинуватив США у кровопролитній російсько-українській війні. Російський дипломат стверджує нібито "інші країни все більше переконуються, що конфлікт в Україні був спровокований Вашингтоном". Втім, про які країни йдеться – не відомо.

Лавров втік з саміту Великої двадцятки на індонезійському острові Балі до його закінчення та офіційного ухвалення підсумкової декларації. З чим саме пов’язаний такий поспіх з боку глави російського МЗС не відомо, проте сталося це на тлі нового ракетного удару окупантів по цивільній інфраструктурі України.

Посол України в Індонезії Василь Гамянін прокоментував виступ глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова. Він підкреслив, що російський політик вкотре відзначився кремлівською пропагандою. Згадав маячню про бойові комарі, біолабораторії й те, що у всьому винен Захід, тощо.

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