Лавров рекомендує: як очільник МЗС Росії зрадив Путіна своєю заявою у КНДР
Курортний сезон в тимчасово окупованому Криму виявився настільки "гарячим", що російські так звані посадовці вирішили пошукати місця для відпочинку деінде. Наприклад, у Північній Кореї. Саме туди Сєргєй Лавров порекомендував приїздити росіянам.
Цю заяву можна трактувати як очевидну зраду Владіміра Путіна. Про що 24 Каналу наголосив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.
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Зрадник Лавров
Днями так званий міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров знову відвідав Північну Корею. Під час прес-конференції у нього запитали: чи став би він рекомендувати росіянам приїздити на відпочинок до КНДР. На що Лавров відповів ствердне: став би.
"Лавров (вірменин за національністю) зробив антиросійську і русофобську заяву. Замість того, щоб закликати цих росіян їздити відпочивати в анексований Крим, він запропонував їхати у Північну Корею. Таким чином він працює на Кім Чен Ина замість того, аби працювати на Путіна. Це акт зради", – відзначив у своєму коментарі ексспівробітник КДБ.
Сергій Жирнов про візит Лаврова до КНДР: дивитись відео
Зазначимо, що цього року кількість бронювань у Криму за серпень склала 40%. Росіяни не хочуть їхати на курорт, який у будь-яку хвилину "може злетіти в повітря". Натомість російська так звана влада усіма сила намагалася заманити на півострів. Для цього навіть безкоштовні путівки роздавали.
Візит Лаврова до КНДР: що відомо
- Північна Корея є партнером Росії, який додатково забезпечує агресорку снарядами. Утім, натомість просить удвічі більше виконаних обіцянок: від технологій до продуктів харчування. Тому верхівка Кремля могла відправити Лаврова "урегулювати усі питання".
- Деякі експерти стверджують, що цей візит – спроба об'єднатися двом диктатурам для боротьби з цивілізованим світом. Контакти з Кім Чен Ином на вагу золота для Кремля, оскільки союзників більше не залишилося.
- Від "голодранців" до "щасливих людей" – так змінилася риторика російських пропагандистів щодо Північної Кореї. Це означає, що в Росії й справді дуже кепські справи з ресурсами, бо й сам Путін нещодавно особисто зустрічався з Кім Чен Ином за межами Москви.