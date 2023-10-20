Лавров рекомендує: як очільник МЗС Росії зрадив Путіна своєю заявою у КНДР

Курортний сезон в тимчасово окупованому Криму виявився настільки "гарячим", що російські так звані посадовці вирішили пошукати місця для відпочинку деінде. Наприклад, у Північній Кореї. Саме туди Сєргєй Лавров порекомендував приїздити росіянам.

Цю заяву можна трактувати як очевидну зраду Владіміра Путіна. Про що 24 Каналу наголосив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Зрадник Лавров

Днями так званий міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров знову відвідав Північну Корею. Під час прес-конференції у нього запитали: чи став би він рекомендувати росіянам приїздити на відпочинок до КНДР. На що Лавров відповів ствердне: став би.

"Лавров (вірменин за національністю) зробив антиросійську і русофобську заяву. Замість того, щоб закликати цих росіян їздити відпочивати в анексований Крим, він запропонував їхати у Північну Корею. Таким чином він працює на Кім Чен Ина замість того, аби працювати на Путіна. Це акт зради", – відзначив у своєму коментарі ексспівробітник КДБ.

Сергій Жирнов про візит Лаврова до КНДР: дивитись відео

Зазначимо, що цього року кількість бронювань у Криму за серпень склала 40%. Росіяни не хочуть їхати на курорт, який у будь-яку хвилину "може злетіти в повітря". Натомість російська так звана влада усіма сила намагалася заманити на півострів. Для цього навіть безкоштовні путівки роздавали.

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