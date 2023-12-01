Замість танго, Київ і Захід танцюють брейк-данс: Лавров зробив цинічну заяву про війну в Україні
У столиці Північної Македонії цими днями проходить зустріч міністрів ОБСЄ. До заходу вперше з часу повномасштабної війни допустили представника Росії.
Міністр закордонних справ Сергій Лавров на пресконференції саміту глав МЗС країн ОБСЄ видав чергову порцію абсурдних заяв.
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Виконують "не той танець"
Так, "дипломат" заявив, що країна-агресорка нібито відкрита до переговорів. Проте готовності Кремля домовлятися замало, вважає Лавров. Потрібно, аби Київ та Захід теж хотіли перемовин, однак цього немає.
Пояснюючи неможливість перемир'я, російський міністр вдався до своєрідного порівняння. Він сказав, що для переговорів потрібні двоє сторін, як у танго, звинувативши Київ та союзників у тому, що вони натомість "танцюють брейк-данс", де треба солювати.
Лавров пожалівся, що ні від України, ні від її західних партнерів немає жодного натяку, що вони готові капітулювати. Тут росіянин згадав, що Зеленський досі не скасував декрет, який забороняє вести переговори з Путіним.
Крім того, чиновник Кремля знову повторив найулюбленішу фразу своєї пропаганди, що нібито Росія воює не з Україною, а з усім Заходом. Також він назвав безпідставними страхи Європи про те, що у разі перемоги в Україні, Росія нападе на інші країни, зокрема Балтії.
"Цілі "сво" міняти не будемо"
Крім того, Лавров зазначив, що, мовляв, Москва не планує змінювати цілі так званої "сво", бо на те нібито немає підстав.
Також чиновник назвав нову причину "необхідності" й надалі здійснювати агресію проти України. На думку Лаврова, продовжувати війну "слід" хоча б лише заради того, щоб "змусити українців виконувати власну Конституцію". "Дипломат" звідкись узяв, що нібито вона зобов'язує відмовитися від української мови у школах на користь російської.
Лавров на зустрічі ОБСЄ: що відомо
- 30 листопада та 1 грудня у Скоп'є, столиці Північної Македонії, проходила зустріч міністрів ОБСЄ.
- Під час виступу Лаврова 30 листопада українська делегація, а також представники інших країн, наприклад, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський не змогли витримати потік маячні та вчинили демарш. Росіянин, який помітив, що зала під час його виступу порожніє, почав огризатися і попросив, аби його "залишили на самоті".
- Відомо, що делегації Литва, Латвії, Естонії та Польщі вирішили бойкотувати зустріч міністрів ОБСЄ через присутність представника країни-агресорки. Водночас держсекретарю США Блінкену вдалося відвідати Скоп'є, побувати на робочій вечері та провести переговори, встигнувши повернутися до прибуття Лаврова.
- Болгарія заборонила літаку з російською делагацією пересуватися її повітряним простором. Раніше Софія попередила, що дозвіл на проліт надала лише Лаврову, він не поширюється на інших дипломатів, зокрема Захарову.