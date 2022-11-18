Польща Лаврову не рада: російській делегації заборонили в’їзд на зустріч ОБСЄ

Сєргєю Лаврову заборонили в'їзд на територію Польщі для зустрічі міністрів ОБСЄ. У Кремлі розізлилися і надіслали гнівний лист у відповідь на такі новини.

Про це розповів журналіст Рікард Йозвяк у своєму Twitter. Російські пропагандистські канали переконують, що раніше польське представництво надсилало запрошення Росії та Білорусі на цю зустріч.

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Образилися на несправедливість: як відреагували в Росії на заборону в'їзду

Представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна підтвердив, що міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова не пустять на зустріч міністрів ОБСЄ, що відбудеться у Лодзі 1 – 2 грудня. Зауважимо, що Варшава також відмовила у видачі віз членам російської делегації, які планували потрапити на сесію Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що на таку принизливу для росіян відмову вже відреагувала керівна верхівка країни-агресорки. У Кремлі відповіли "гнівним листом на адресу ОБСЄ".

Крім того, російські пропагандистські медіа заявили, що 2 тижні тому представники з Польщі нібито надіслали запрошення Росії та Білорусі на зустріч. Натомість зараз не бажають пускати Лаврова та його команду в країну.

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Лавров став "цапом відбувайлом" на саміті G20

На саміт G20 російська сторона відправила міністра закордонних справ Лаврова. Зустрітися з ним погодилися лише погодилися глава МЗС Китаю, генсек ООН та індійський посол.

Російський міністр ганебно втік посеред зустрічі. Ймовірно, щоб уникнути запитань щодо чергового масованого ракетного удару, який якраз здійснювала по Україні Росія в той час.

Зауважимо, що на саміт мав приїхати президент Росії Владімір Путін. Однак, вочевидь, він злякався "косих поглядів" і вирішив відправити замість себе міністра Лаврова.

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