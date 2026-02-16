Що за цим стоїть, з'ясував 24 Канал.

Дивіться також Кредитний секонд-хенд: як працює вторинний ринок банківських активів

До результатів продажу нерухомого чи рухомого майна, які подекуди перевищують 100% балансової або оціночної вартості, питань не виникає. Зовсім інакше виглядає ситуація з продажем кредитів юридичних та фізичних осіб. Проте ярлики на кшталт "розпродаж", "з дисконтом" є лише поверховим описом стану справ.

Ризики без гарантії

Якщо право вимагати в позичальника погашення кредитів, що виставляється на торги, забезпечено можливістю стягнення як застави будівлі чи бізнесу, аукціони проходять більш-менш вдало.

Наприклад, з досить високою конверсією в 71% було реалізовано кредит фізособи в АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", виданий під заставу двох квартир в Одесі та автомобіля.

Також із високою конверсією в 72% продано кредит в АТ "МЕГАБАНК" під заставу квартири в Харкові.

Мають відносний попит і забезпечені бізнесовим майном кредити юридичних осіб:

так, із конверсією в 70% було продано право вимоги в АТ "КОМІНВЕСТБАНК", у заставі якого – обладнання для виробництва вина;

за 50% вартості – кредит у ПАТ "АЙБОКС БАНК" під заставу сировини та продукції лікеро-горілчаного заводу;

за 55% вартості – право вимоги за кредитом юрособи в АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" під заставу обладнання для розливу мінеральних вод.

Проте більша частина активів – це кредити, за якими боржники давно не платять (так звані кредити, які не працюють, або NPL – non-performing loans). Такі кредити, за якими боржники не робили платежів 90 днів і більше або не здатні повністю повернути борг, є потенційно ризиковою інвестицією. Покупець купує ризик, час і витрати, в тому числі на стягнення боргу через суд – процес, який може бути тривалим і жодної гарантії результату не дає, як і не дає гарантії отримання доходу в майбутньому придбання кредиту в принципі. Такі кредити ще називають "квитком на війну".

Велика частина активів неплатоспроможних банків – кредити, за якими боржники давно не платять / Фото Shutterstock

Як пояснює експерт з питань економіки Олег Устенко, у фінансовому світі є значення дистрес-активи – це те, що продається зі знижкою або дисконтом. За його словами, в Україні це майже синонім іншого фінансового терміна Non Performing Loans (кредити, які не обслуговуються), або NPL.

Перший фактор, що впливає на вартість кредиту, – це застава. Як засіб погашення кредиту вона впливає на його цінність. Отже, якщо є застава, то кредит більш цінний. А другий чинник, який впливатиме на вартість кредиту і, відповідно, на дисконт, за яким він може продаватися, – це термін, як довго цей кредит не обслуговується,

– коментує Олег Устенко.

Ціни: не акційні, а ринкові

Характеристика продажу кредитів неплатоспроможних банків як "дорого" або "дешево" не відображає економічної суті таких операцій. Йдеться про банківські активи, які не працюють і ціна яких визначається не номінальним обсягом заборгованості, а готовністю інвесторів заплатити за право вимоги разом з усіма ризиками та витратами, пов’язаними зі стягненням кредиту.

Як розповідає директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький, значна частка активів банків – це проблемні кредити з багаторічною прострочкою, які не мають очевидної інвестиційної привабливості і не цікаві покупцям. Саме тому, наголошує він, їх реалізація потребує багаторазового перевиставлення на аукціони – інколи десятки разів, – доки ринок не визначить прийнятну ціну.

У цьому немає жодної "сенсації" чи заниження вартості: кожен лот спочатку пропонується за максимальною ціною більшої з величин оціночної чи балансової, проте тільки її поступове зниження в умовах відкритих торгів дозволяє знайти реального покупця і зафіксувати об’єктивну ринкову ціну активу,

– пояснює Олександр Кульчицький.

Деякі борги позичальників проходять по кілька десятків циклів індивідуальних торгів, але навіть з енної спроби їх не завжди можливо продати. Щоб пожвавити попит на такі кредити, видані під заставу примарних майнових прав на виручку або взагалі не забезпечені заставою, Фонд після неодноразових спроб реалізувати такі активи окремо групує їх у пули. Зокрема, в такий спосіб було продано пул активів АТ "МР БАНК", АТ "МЕГАБАНК", ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", АТ "БАНК ФОРВАРД", АТ "БАНК СІЧ", АТ "АКБ "КОНКОРД", АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", що складається з прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, укладеними із суб’єктами господарювання і фізичними особами, а також дебіторської заборгованості та майнових прав за дебіторською заборгованістю.

Окремі борги позичальників проходять по кілька десятків циклів індивідуальних торгів / Фото Shutterstock

"Кожен кредит має свою вартість, виходячи з потенційних витрат на стягнення та якості активу (є поручителі, немає, працюючі/непрацюючі отримувачі позики, ліквідне/неліквідне забезпечення тощо. Коли банк продає пул кредитів, а не один кредит. Й оцінюється потенціал всього пулу", – констатує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

У 2025 році на продаж права вимоги за кредитами фізичних осіб за кількістю проведених торгів припало 15% результативних аукціонів, на продаж права вимоги за кредитами юридичних осіб – 13%. За весь час продажу активів банків надійшло 38 мільярдів гривень, причому понад половина цих коштів, близько 21 мільярда гривень, – від реалізації кредитів.

Чи є альтернатива продажу?

Борги позичальників не зникають разом із банками. Для розрахунків із кредиторами Фонд гарантування вкладів має забезпечити повернення заборгованості за кредитами або організувати їх продаж. Відповідно, для уникнення продажу кредиту та подальшого агресивного стягнення простроченого боргу новим кредитором необхідно подбати про погашення боргу, скориставшись програмами реструктуризації кредитів.

Зокрема, існують програми погашення кредитної заборгованості перед банками, що ліквідуються, на пільгових умовах, розроблені Фондом гарантування вкладів. Для багатьох боржників спрощені умови є можливістю вийти з проблемної ситуації з меншими втратами. Такими програмами користуються і самі позичальники: загалом від початку 2022 року до банків, що ліквідуються Фондом, від них надійшло понад 1,4 мільярда гривень.

Без реструктуризації борг продовжує зростати, тоді як фіксація суми боргу і зручний графік його погашення відповідає реальній платоспроможності позичальника. До того ж врегульований борг може стати шансом відновити ділову репутацію і в майбутньому знову користуватися банківськими послугами.