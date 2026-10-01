Черговий надзвичайний випадок у ТЦК

Випадки незаконних дій під час мобілізації зростають. На деякі з них реакція – майже миттєва, проте наслідки бувають значні. Так до Уповноваженого з прав людини особисто звернувся чоловік після того, як офіційна процедура проходження військово-лікарської комісії щодо нього перетворилася на знущання. Про інцидент Дмитро Лубінець написав у соціальних мережах.

За його словами, чоловіка мали доправити зі Звенигородки до Умані для проходження медичного огляду. Однак замість проходження ВЛК він потрапив на операційний стіл, де лікарі декілька днів боролися за його життя.

Потерпілий повідомив, що в приміщенні Звенигородського ТЦК його жорстоко били та обливали холодною водою. Медики діагностували у нього чисельні переломи ребер, пневмоторакс та розрив легені.

За 54 роки я не зустрічав такого принизливого ставлення та знущань до себе,

– потерпілий чоловік.

Реакція військового командування та розслідування

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону вже розпочала розслідування кримінального провадження. Справу відкрито за статтями про умисне заподіяння тілесних ушкоджень та незаконне позбавлення волі.

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Паралельно звернення надіслано до Черкаського зонального відділу ВСП та Управління Нацполіції у Черкаській області. Обласне військове командування також відреагувало на інцидент і звільнило керівника Звенигородського районного ТЦК з займаної посади.

Дмитро Лубінець наголосив, що слідство має детально з'ясувати всі обставини події та притягнути до відповідальності кожного, хто причетний до побиття або намагався це приховати. Подібні випадки підривають довіру громадян до державних інституцій та вимагають жорсткого системного реагування.

Військове керівництво всіх рівнів має забезпечити дотримання закону у роботі територіальних центрів комплектування та повністю викорінити практику насильства.

Такі випадки можуть закінчуватися значно страшніше – люди можуть помирати. І тут йдеться вже не лише про один конкретний випадок. Йдеться про довіру людей до держави. Якщо людина боїться, що після потрапляння до державної установи може вийти звідти побитою, – це вже проблема,

– підсумував Омбудсман.

Нагадаємо, на Закарпатті провели масові перевірки в ТЦК. Так вдалося зафіксувати кілька порушень норм та неналежні умови перебування людей.

Після перевірки в приміщеннях провели ремонт, призначили нового тимчасового виконувача обов'язків керівника обласного ТЦК та кількох начальників районних "військкоматів".