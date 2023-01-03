Мікроорганізми захопили круїзний лайнер: 800 людей тиждень не можуть зійти з борта

Сотні пасажирів круїзного лайнера Viking Orion вже тиждень не можуть зійти на берег. Жоден порт Нової Зеландії та Австралії не дозволяє лайнеру зупинитися у них через велике скупчення мікроорганізмів на корпусі.

Спершу лайнер відмовилися прийняти у новозеландських портах Крайстчерч й Данідін, потім Viking Orion отримав відмови в австралійських портах – у Хобарті й Аделаїді. Судну не дозволяють зупинку через "біообростання" – скупчення на корпусі судна мікроорганізмів і рослин, зокрема, водоростей і грибків.

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Чому порти не пропускають лайнер

Біообростання на корпусі судна небезпечне тим, що лайнер може занести чужі для певної екосистеми мікроорганізми, рослини й водорості. А ті можуть знищити або дуже змінити локальну екосистему.

У міністерстві рибного господарства Австралії заявили, що перевірка корпусу судна на наявність біообростання та за необхідності його очищення – стандартна вимога. Тим часом на лайнері Viking Orion перебувають близько 800 пасажирів, переважно це американські туристи.

Корпус судна вже почали чистити

На допомогу лайнеру прийшли професійні водолази, які очистять корпус судна від мікроорганізмів і рослин. Після очищення корпусу Viking Orion після очищення корпусу до понеділка має відновити свій шлях й взяти курс на Мельбурн.

Організатори круїзу попросили вибачення перед пасажирами за те, що лайнер не зміг зробити заплановані зупинки.

Viking працює з кожним клієнтом окремо, щоб компенсувати зміну маршруту і плану круїзу,

– мовиться у заяві штурмана лайнера.