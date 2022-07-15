Лазебна подала заяву про відставку з посади глави Мінсоцполітики
Джерело:телеграм Тараса Мельничука
Марина Лазебна 15 липня подала заяву про відставку з посади міністерки соцполітики. Раніше у ЗМІ були чутки про звільнення чиновниці.
Її заява надійшла у Верховну Раду, повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук. Сама міністерка своє рішення поки не прокоментувала.
Раніше Верховна Рада може змінити одного з міністрів, – нардеп
Хто може замінити Лазебну
Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що новою міністеркою соцполітики може стати Оксана Жолнович. Наразі вона є керівницею департаменту соцполітики та охорони здоров'я в Офісі Президента. За словами Железняка, політикиня виступила на засіданні фракції.
Склала позитивне враження, підтримуватиму призначення,
– написав нардеп.
До речі, про те, що в Україні можуть змінити очільницю Мінсоцполітики писали ще на початку липня. Поки невідомо, коли Верховна Рада голосуватиме за відставку Лазебної.
Що відомо про Марину Лазебну
- Протягом 2013 – 2014 років чиновниця очолювала Державну службу зайнятості України.
- З 2015 по 2019 рік чиновниця працювала в проєкті "Модернізація системи соціальної підтримки українців". У 2019 керувала Державною соціальною службою.
На посаду міністерки соціальної політики перебуває Лазебну призначили 4 березня 2020 року, вона обіймає її вже 2 роки.