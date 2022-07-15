Лазебна подала заяву про відставку з посади глави Мінсоцполітики

Марина Лазебна 15 липня подала заяву про відставку з посади міністерки соцполітики. Раніше у ЗМІ були чутки про звільнення чиновниці.

Її заява надійшла у Верховну Раду, повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук. Сама міністерка своє рішення поки не прокоментувала.

Раніше Верховна Рада може змінити одного з міністрів, – нардеп

Хто може замінити Лазебну

Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що новою міністеркою соцполітики може стати Оксана Жолнович. Наразі вона є керівницею департаменту соцполітики та охорони здоров'я в Офісі Президента. За словами Железняка, політикиня виступила на засіданні фракції.

Склала позитивне враження, підтримуватиму призначення,

– написав нардеп.

До речі, про те, що в Україні можуть змінити очільницю Мінсоцполітики писали ще на початку липня. Поки невідомо, коли Верховна Рада голосуватиме за відставку Лазебної.

Що відомо про Марину Лазебну

Протягом 2013 – 2014 років чиновниця очолювала Державну службу зайнятості України.

З 2015 по 2019 рік чиновниця працювала в проєкті "Модернізація системи соціальної підтримки українців". У 2019 керувала Державною соціальною службою.

На посаду міністерки соціальної політики перебуває Лазебну призначили 4 березня 2020 року, вона обіймає її вже 2 роки.

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