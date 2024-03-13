Британія показала результати роботи лазерної зброї DragonFire на російській міні

У Великій Британії показали результати лазерної зброї. Мовиться про перспективну систему ППО DragonFire.

Defence Science and Technology Laboratory (Dstl), дослідницьке агентство, підпорядковане Міністерству оборону Великої Британії, продемонструвало мішені, які під час випробовування уразила лазерна ППО DragonFire.

Дивіться також Цей пакет надзвичайно вчасний: на що здатні ATACMS, які можуть передати США

Що відомо про лазер DragonFire

Бойовий лазер DragonFire розробив на замовлення МО Великої Британії консорціум, у який входять такі провідні військові підрядники як MBDA UK, Leonardo, BAE Systems, QinetiQ та інші.

Розробка цієї зброї триває принаймні з 2017 року, а перші випробування відбулися у січні 2024 року.

Характеристики DragonFire засекречені, але відомо це зброя прямого радіуса дії, призначена для ураження повітряних та балістичних цілей (дрони, ракети та міни з мінометів).

Вартість одного пострілу – менше ніж 10 фунтів (до 500 гривень).

Результати випробовувань

За словами представників МО Великої Британії точності DragonFire вистачає для того, щоб влучити у монету діаметром 23 міліметри з дальності у 1 кілометр. Вони також показали її роботу в процесі.

Як працює лазерна зброя DragonFire:

Dstl показали фото уражених цілей. На кадрах можна побачити мінометну міну калібру 120 міліметра від радянського міномета ПМ-43, FPV-дрон та лист металу, який має репрезентувати крило літака чи корпус ракети.

Ураження DragonFire: фото Defence Science and Technology Laboratory