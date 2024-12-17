Україна масштабуватиме лазерний "Тризуб": на що здатна новітня зброя

Можливості української інженерії зараз на піку. Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, полковник Сухаревський повідомив, що Україна опинилась в переліку тих країн, де є власна лазерна зброя. Її виробництво під назвою "Тризуб" хочуть масштабувати. Мовиться про лазерну зброю, яка використовується як система перехоплення повітряних цілей, це так звана ППО.

Про це в етері 24 Каналу роз'яснив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський, який наголосив, що заяву Сухаревського не варто сприймати як спробу відвернути увагу населення від певної інформаційної хвилі. З його слів, лазерна зброя – це не фантастика, а сьогоднішня реальність.

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Які країни використовують лазерну зброю

Авіаексперт розповів, що полковник Сухаревський нині дотичний до багатьох українських розробок і володіє інформацією щодо їхнього тестування. Сьогодні, зі слів Храпчинського, українськими інженерами розробляється велика кількість засобів ураження, тому не слід дивуватися такій інформації.

Є країни, які давно працюють в цьому напрямку і почали таку зброю випробовувати, зокрема Ізраїль, Велика Британія, яка свого часу пообіцяла передати Україні засіб лазерної зброї. Це могло б посилити українську ППО,

– підкреслив Храпчинський.

Авіаексперт розповів, що лазер, як зброя, використовується вже тривалий період, а як система ППО – лише нещодавно. Це стало можливим завдяки появі обчислювальних машин, які можуть прораховувати велику кількість операцій, що допомагає визначити точку перетину для ефективного ураження ворожої цілі. Храпчинський підсумував, що нині в Україні є багато українських розробок, які публічно не показують, тому що вони виконують певні завдання.