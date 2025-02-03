Україна має лазерну зброю, що здатна вражати певні об'єкти ворога, – командувач Сухаревський

Вадим Сухаревський підтвердив, що Україна наразі використовує лазерну зброю проти росіян. Вона вже вражає певні ворожі об'єкти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командувача Сил безпілотних систем ЗСУ в інтерв'ю "Радіо Свободі".

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Що сказав Сухаревський про лазерну зброю в Україні

Вадим Сухаревський зазначив, що науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (R&D) – інноваційна діяльність командування Сил безпілотних систем, яка передбачає напрацювання у низці напрямків.

Одним із важливих аспектів, за словами полковника, наразі є протидія ворожим бортам і безпілотним авіаційним системам, зокрема, пошук ефективних стратегій проти безпілотників типу "Шахед". Це спонукало СБС до створення спеціалізованих команд, які займаються розв'язанням цих проблем.

І так, повторюсь – лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об’єкти,

– резюмував Сухаревський.

До слова, раніше Вадим Сухаревський заявляв, що Україна має власну лазерну зброю, яка називається "Тризуб". Вона здатна збивати ворожі літаки на висоті понад 2 кілометри.