Україна має лазерну зброю, що здатна вражати певні об'єкти ворога, – командувач Сухаревський
- Україна використовує лазерну зброю проти російських об'єктів, як підтвердив Вадим Сухаревський.
- Командувач СБС також зазначив, що дослідження та розробка інноваційних стратегій протидії ворожим дронам, таким як "Шахед", є важливим напрямком діяльності Сил безпілотних систем.
Вадим Сухаревський підтвердив, що Україна наразі використовує лазерну зброю проти росіян. Вона вже вражає певні ворожі об'єкти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командувача Сил безпілотних систем ЗСУ в інтерв'ю "Радіо Свободі".
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Що сказав Сухаревський про лазерну зброю в Україні
Вадим Сухаревський зазначив, що науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (R&D) – інноваційна діяльність командування Сил безпілотних систем, яка передбачає напрацювання у низці напрямків.
Одним із важливих аспектів, за словами полковника, наразі є протидія ворожим бортам і безпілотним авіаційним системам, зокрема, пошук ефективних стратегій проти безпілотників типу "Шахед". Це спонукало СБС до створення спеціалізованих команд, які займаються розв'язанням цих проблем.
І так, повторюсь – лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об’єкти,
– резюмував Сухаревський.
До слова, раніше Вадим Сухаревський заявляв, що Україна має власну лазерну зброю, яка називається "Тризуб". Вона здатна збивати ворожі літаки на висоті понад 2 кілометри.