Вода, енергетика, транспорт: Ле Мер розповів про важливість України як партнера для Франції

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Брюно Ле Мер зауважив, що Україна та Франція мають давню історію відносин. Політик наголосив, що він сповнений рішучості відкрити нову главу в цьому тривалому економічному шляху.

Джерело:

Інтерфакс-Україна

Міністр економіки, фінансів і відновлення Франції Ле Мер розповів, що в Україні є значна мережа французьких компаній. Наразі їх – 160. Там працюють 30 000 людей.

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За словами Ле Мера, французькі компанії стали провідними міжнародними роботодавцями в Україні.

Ми також хочемо зміцнити наші зв'язки з дуже конкретними секторами: комунальними службами, що займаються розподілом питної води, енергетикою, інфраструктурою і транспортом, такими як потяги, охорона здоров'я і, звісно, сільське господарство,
– наголосив міністр.

Ле Мер зауважив, що в усіх цих сферах можна поглибити і розширити відносини.

Деталі від Ле Мера

  • Найбільш бажаною для французьких підприємців реформою є оновлення судової системи.
  • Вона має життєво важливе значення для боротьби з корупцією, прискорення економічного розвитку, а також покращення ділового середовища та стимулювання іноземних інвестицій.
  • Реформи, які проводить президент Володимир Зеленський, є правильними для підвищення інвестиційної привабливості України.