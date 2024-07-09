У Франції прокуратура взялася за скандальну Ле Пен, яка хоче скоротити допомогу Україні

Прокуратура Парижа розпочала розслідування за підозрою у незаконному фінансуванні кампанії Марін Ле Пен. Йдеться про президентські вибори у 2022 році.

Про це повідомляє BFMTV із посиланням на власні джерела. Зауважимо, ще нещодавно проросійська лідерка французьких ультраправих заявила, що прем’єр-міністр від її партії у разі перемоги не дозволить Києву застосовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Росії.

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Проти Ле Пен почали розслідування через фінансування на виборах

Згідно з оприлюдненою інформацією, + було розпочато тільки нещодавно.

Зазначається, що це рішення ухвалили після квітневого звіту Національної комісії з контролю за виборчими кампаніями та політичними фінансами (CNCCFP). Адже під час кожних виборів кандидатам заборонено перевищувати ліміт витрат, встановлений законом.

Тож CNCCFP перевіряє виборчі рахунки кожного кандидата на предмет дотримання встановлених лімітів. Якщо вони дотримувалися правил, держава відшкодовує частину їхніх витрат на передвиборчу кампанію.

Однак в інакшому випадку CNCCFP може зменшити суму відшкодування, надану державою, і, за необхідності, передати справу для розслідування. Тому, комісія надіслала офіційне повідомлення прокуратурі Парижа щодо виборчого рахунку Марін Ле Пен на президентських виборах 2022 року.

Нещодавно CNCCFP відзначила, що вона "досить часто" повідомляла прокуратурі, зокрема прокуратурі Парижа, про факти, які можуть становити кримінальні злочини. Зокрема, комісія надіслала повідомлення прокуратурі Парижа і щодо інших кандидатів.

До слова, за результатами другого туру парламентських виборів у Франції партія "Народний фронт" забезпечила собі перше місце, а коаліція президента Еммануеля Макрона "Разом" посіла друге місце. На третьому місці – ультраправа партія "Національне об'єднання", якій раніше прогнозували перемогу на виборах.