Ле Пен визнала поразку у президентських виборах Франції
24 квітня 2022 , 22:17Читать новость на русском
Джерело:твіттер Марін Ле Пен
Еммануель Макрон здобув перемогу у другому турі виборів президента Франції. Марін Ле Пен публічно визнала свою поразку.
Вододимиру Путіну попри усі старання не вдалося посадити свою соратницю у крісло президента Франції. Еммануель Макрон здобув впевнену перемогу у другому турі виборів.
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Ле Пен визнала поразку
Як показали дані екзитполів, за Макрона свої голоси віддали майже 60% виборців. Марін Ле Пен звернулася до своїх прихильників та визнала поразку на виборах. Фінансування з Росії та дружба з Путіним не допомогли їй стати президентом, тож у російського диктатора не буде на одного прихильника більше серед європейських лідерів.
Звернення Ле Пен
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