Ле Пен визнала поразку у президентських виборах Франції

Еммануель Макрон здобув перемогу у другому турі виборів президента Франції. Марін Ле Пен публічно визнала свою поразку.

Вододимиру Путіну попри усі старання не вдалося посадити свою соратницю у крісло президента Франції. Еммануель Макрон здобув впевнену перемогу у другому турі виборів.

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Ле Пен визнала поразку

Як показали дані екзитполів, за Макрона свої голоси віддали майже 60% виборців. Марін Ле Пен звернулася до своїх прихильників та визнала поразку на виборах. Фінансування з Росії та дружба з Путіним не допомогли їй стати президентом, тож у російського диктатора не буде на одного прихильника більше серед європейських лідерів.

Звернення Ле Пен

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