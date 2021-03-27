Нахабний лебідь у Великій Британії щодня годинами тероризує місцевих жителів – фото, відео

Багато хто звик мати проблеми з неприємними сусідами. Однак у Великій Британії надокучає сусідам – лебідь.
Джерело:Metro
Протягом декількох років, жителів, які живуть біля озера в Нортгемптоні, мучить пустотлива поведінка птаха Седріка. Його прозвали лебедем-порушником.
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Лебідь-порушник
Птах регулярно стукає дзьобом у їхні вхідні двері і брязкає поштовими скриньками, іноді це триває кілька годин поспіль. Ніхто точно не може пояснити причину такої поведінки.
Лебідь-розбишака / Фото SWNS
Лебедя чим тільки не проганяли, але він невпинно продовжує навідуватися до дверей своїх сусідів. Мешканці будинків поблизу озера скаржаться, що мусять терпіти надокучливого птаха роками.
Він починає з того, що брязкає поштовою скринькою, а потім досить голосно колотить дзьобом металу. Грюкіт розноситься по всьому дому. Це не завдає жодної шкоди, але дуже дратує,
– розповів місцевий житель Стівен.
Птах вже 7 – 8 років проживає біля озера разом зі своєю партнеркою.
У Седріка є подружка / Фото SWNS
Що кажуть зоозахисники
У британській зоозахисній організації "Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження" (RSPCA) підозрюють, що люди годували лебедя з своїх вхідних дверей, через що він почав до них постійно навідуватися.
"Як правило, ми не рекомендуємо годувати лебедів – він може вкусити, а також переносити захворювання. Тому, якщо люди хочуть нагодувати лебедів, краще викидати їжу в озеро, а не робити це на суші або за вхідними дверима", – кажуть в організації.
Лебідь набридає сусідам / Фото SWNS
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