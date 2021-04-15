Ледь не дійшло до бійки: Шуфрич та Камельчук гучно посперечались у прямому ефірі

Політики обговорювали активність військ Росії на кордоні. Інцидент стався в ефірі одного з українських телеканалів.

Читайте також Через погрози Бутусову від Мураєва відкрили кримінальне провадження

Шуфрич заявив, що за часів президента Віктора Ющенка і прем'єрки Юлії Тимошенко росіяни не нападали на Україну. Камельчук заперечив.

Так мовчіть вже! Вони вміли говорити так, що в Путіна в думках не було нападати на Україну,

— сказав представник ОПЗЖ.

Камельчук відповів, що до 2017 року російська енергетична система залежала від української. За його словами, газ в Європу продавали через Україну.