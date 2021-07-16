Ледь не позбувся ока: корок з-під мінералки вистрелив чоловіку в голову

Користувач Андрій Олександрович розповів, що корок з-під мінеральної води вистрелив йому в око. Чоловік звернувся до лікаря, наразі він не бачить на це око.

Користувач Андрій Олександрович оприлюднив відповідний допис у фейсбуці. Він розповів, що корок вистрелив йому в око.

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Чоловіку корок від мінеральної води "вистрілив" в око

Купити мінералки і втрати око. Голосно сказано, але, як то кажуть, – для біди багато не потрібно,

– написав користувач.

Чоловік розповів, що придбав собі мінеральну воду "Миргородську", адже "давно її купує", бо йому подобається вода.

Розповів, що після того, як компанія зменшила розмір кришки, при відкриванні вона вистрілює. У чоловіка таке було "декілька разів", проте обходилось без пригод.

Корок поранив око: чоловік наразі на нього не бачить

Як тільки почав відкривати корок вистрілив прямо в око. У результаті отримав контузію правого очного яблука, пошкодження роговиці ока і крововилив,

– розповів львів'янин.

Наразі він нічого не бачить правим оком – "все як в тумані". Хоча запевнив, що лікар казав пообіцяв, що зір відновиться. Постраждалий чоловік каже що тако на це дуже сподівається.

"Тож товариство, майте на увазі, що "Миргородська "взривається". Якщо хочете втамувати спрагу саме цією водою, то направляйте корок від себе або вдягайте окуляри", – підсумував користувач.

Попередньо відомо, що виробники води зменшують розмір корки, щоб мінімізувати використання пластику.

Останні подібні інциденти: коротко

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