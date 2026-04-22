Досвід США не є взірцем: експерт з безпеки назвав ризики легалізації зброї в Україні
- Експерт Тарас Жовтенко зазначає, що легалізація зброї в Україні не може базуватися на досвіді США через значні культурні та правові відмінності.
- Жовтенко наголошує на необхідності розвивати культуру поводження зі зброєю.
В Україні знову актуалізувалось обговорення щодо легалізації короткоствольної зброї. Питання давно викликає чимало дискусій у суспільстві, адже має значні ризики.
Детальніше про них 24 Каналу розповів Тарас Жовтенко – військовий експерт, експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи". За його словами, спиратись на досвід інших країн також не є панацеєю.
У чому ризики легалізації зброї?
Коли в Україні говорять про легалізацію зброї, у приклад часто наводять Сполучені Штати Америки, де давно діє відповідний закон. Однак варто розуміти, що таке чутливе питання має вкрай багато нюансів і просто запозичити чужий досвід може принести ще більше проблем.
Легалізацію зброї не можна розглядати як виключно механічне питання, на яке можна "натягнути" правову рамку і все запрацює. Тут річ і в розширенні повноважень правоохоронних органів. Так, американську поліцію вважають однією з найжорсткіших у світі, тому що вони діють в умовах озброєного суспільства. Тобто їм потрібно більше повноважень, аби виконувати свої функції,
– зауважив Тарас Жовтенко.
У випадку, коли зброю легалізують, суспільству потрібно бути готовим до того, що у представників правоохоронних органів будуть більші повноваження. Вони мають бути зовсім інакше підготовлені та діяти в інших правових рамках.
"Найголовніше – має бути культура поводження зі зброєю у цивільних. У США є стале історичне усвідомлення цієї концепції, столітня історія. Власники зброї там – це ціла субкультура, зі своїми правилами та обмеженнями. В Україні, на жаль, нічого подібного немає. Копіювати американський досвід тут просто недоцільно", – пояснив експерт з безпеки.
Ба більше, у Сполучених Штатів немає поняття "нацполіції". Найвищий рівень поліцейської служби – поліція штату. Тут є цікавий нюанс, адже всі керівники поліції – від найнижчого до найвищого – є виборними посадами. Отже, система підзвітності жорсткішої політики американською поліції є відмінною від української.
Треба бути вкрай обережним із запозиченням такого досвіду в інших країнах, особливо, якщо він настільки ексклюзивний. До того ж питання володіння зброєю треба вписувати у ширший контекст. Ми не можемо його врегулювати виключно правовою рамкою. Воно потребує справжньої готовності українського суспільства,
– додав Жовтенко.
Умови військового стану можуть давати підґрунтя для такої готовності, але її треба правильно осмислити і втілити. Грубо кажучи, не може мовитися про те, щоб роздати кожному українцю зброю і очікувати, що це спрацює. Без урахування великої кількості деталей, проблем від легалізації зброї може виникнути ще більше.
Чому в Україні заговорили про легалізацію зброї?
19 квітня у Голосіївському районі Києва відбулась стрілянина. Озброєний чоловік почав розстрілювати перехожих на вулиці. Згодом він забарикадувався у супермаркеті, взявши у заручники людей, які перебували там. Зрештою, бійці КОРДу ліквідували нападника. Після цього випадку у мережі активізувалася тема щодо легалізації зброї – аби кожен громадянин України міг захистити себе у подібних ситуаціях.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко виступив за впровадження такої ідеї. За його словами, цивільні мають мати можливість мати зброю для самозахисту.
Згодом ідею підтримав і міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він повідомив, що в МВС вже розглядають можливе запровадження дозволів короткоствольної зброї для громадян. Однак міністр пояснив, що таке рішення потребує комплексного підходу.