Мінус шість окупантів одним скидом: група Foxtrot розповіла свою історію

Українські дронарі дуже майстерні, але не припиняють вдосконалюватися. У роти ударних безпілотників Foxtrot багато успішних вильотів, але є і спільна для всіх проблема – ворожий РЕБ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РУБпАК "Foxtrot" 80-ї Галицької бригади.

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Історія групи Foxtrot

Foxtrot відомий своїм фірмовим гумором. Наприклад, бійці жартували, що якщо ваша вечірка не схожа на цю – можете навіть не запрошувати. Мова про "вибухові спецефекти", які влаштували сумним росіянам.

А на Різдво дронарі доставили ворогові "подарунок" просто в окоп.

У ролику роти ідеться про те, що захисники не раз знищували загарбників у їхніх укриттях. Одного разу вдалося вбити багато росіян, бо ті сховалися в один бліндаж. Імовірно, мали при собі ще й паливо, оскільки вогонь піднявся метрів на десять від землі.

Foxtrot працює і важкими дронами, як-от Vampir, і не відмовився від "мавіків". Із DJI Mavic почали роботу ще у 2022 році, до них додали піхотні гранати.

Ми почали завдавати перших втрат противнику і таким чином рости, потихеньку перетворюючись з маленької команди однодумців на повноцінну бойову одиницю. Зараз виконуємо завдання в досить серйозних масштабах, використовуємо найсучасніші засоби розвідки і ураження – це і важкі гексакоптери, і камікадзе, і FPV-бомбери, ну і, звичайно, "мавіки",

– говорить командир.

Завдяки "Вампіру" вражають піхоту і техніку, проводять мінування, передають провізію, якщо немає доступу до бійців. Дрон має високу купчастість, тож знищувати ним ворога легко.

FPV дозволяє довго тримати росіян на прицілі. А у власній майстерні військові вдосконалюють безпілотники.

Переглянути вакансії бригади та долучитися до лав галицьких десантників можна на сайті 80 бригади ДШВ.