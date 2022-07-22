Легендарний музичний гурт Imagine Dragons підтримав Україну. Він просуватиме напрямок медичної допомоги.

Відповідну інформацію 22 липня розповів президент Володимир Зеленський. Варто відзначити, що раніше фронтмен Imagine Dragons підняв прапор України на концерті в Празі.

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Imagine Dragons стали амбасадорами платформи United24

Легендарні Imagine Dragons стали амбасадорами платформи United24,

– заявив Зеленський.

Президент України пояснив, що:

гурт просуватиме напрямок медичної допомоги;

спочатку вони підтримають збір на швидкі, який розпочала перша леді Олена Зеленська.

Володимир Зеленський додав, що у 2018 році гурт вперше відвідав Україну, а вже у 2022-му – продовжує робити максимум, щоб голос України звучав у всьому світі.

Президент України подякував гурту за це.

Що відомо про платформу United24

United24 – є глобальною ініціативою української влади з підтримки України. Указ про створення такої платформи підписав Володимир Зеленський.

Платформу запустили після початку повномасштабного нападу росії на Україну – з 5 травня 2022 року.

Наразі це національний бренд України, який об'єднує міжнародних партнерів та благодійників, що хочуть допомогти нашій країні.

Люди у всьому світі можуть жертвувати гроші для підтримки України у війні проти росії. Ба більше, відомі особистості стають амбасадорами платформи United24.

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