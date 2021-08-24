Легендарний літак Ан-225 "Мрія" пролетів над Хрещатиком: епічне відео

Участь у параді з нагоди Дня Незалежності взяв легендарний літак "Мрія". Найбільший у світі транспортний літак пролетів над Хрещатиком, замикаючи повітряну колону.

Ан-225 "Мрія" піднявся у небо над Хрещатиком на висоту 400 метрів. Слідкуючи за польотом літака, українці та іноземні гості не могли стримати захоплених емоцій.

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Цей неперевершений велетень, створений на державному підприємстві "Антонов", став справжнім символом України,

– мовиться у повідомленні.

"Мрія" летить над Хрещатиком: дивіться відео

"Мрія" приземляється у Гостомелі: дивіться відео

Авіація на параді у Києві

Загалом участь у масштабному параді з нагоди 30-річчя Незалежності України взяли близько 100 літальних апаратів.

Спершу у небо піднялася армійська авіація Сухопутних військ ЗСУ.

Окрім того, у небі над "Хрещатиком" пролетіли, зокрема, вертольоти MI-8 11-ої окремої бригади армійської авіації "Херсон" та група вертольотів Мі-24 16-ої окремої бригади армійської авіації "Броди".

Ан-225 "Мрія": головне

Літак Ан-225 "Мрія" встановив понад 240 світових рекордів. Цікаво, що 110 рекордів літак встановив ще під час випробувального польоту.

Міжнародна федерація повітроплавання у 2004 році внесла "Мрію" до Книги рекордів Гіннеса.

Розробка літака тривала 3,5 роки.

Вперше у небо "Мрія" піднялася 21 грудня 1988 року.

Можливості літака вражають. Розмір його крил сягає майже 90 метрів – фактично це довжина футбольного поля. Брати на борт Ан-225 "Мрія" може 250 тонн вантажу.