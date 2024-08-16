Легіон "Свобода Росії" звернувся до російських військових на тлі боїв у Курській області

Бійці легіону "Свобода Росії" звернулися до військовослужбовців російської армії. Вони наголосили, що здача в полон – здорова альтернатива бездумній смерті.

Бійці зауважили, що політичне керівництво Росії наполегливо рекомендує своїм воякам не здаватися в полон, а підірватися на гранаті, поки саме відсиджується в теплому тилу.

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Звернення Легіону до російських бійців

Легіон "Свобода Росії" зазначив, що російські солдати сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медаль полковника чи черговий особняк Герасимова. І це розумне рішення.

Під час звернення бійці легіону закликали всіх військовослужбовців збройних сил Росії добровільно здаватися в полон ЗСУ.

Також для тих, хто має бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє Росії, є залізна можливість приєднатися до Легіону.

Ми готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль. Історія вчить, що, коли народ втрачає віру в правителів, він обирає волю. І, здається, цей момент уже настав,

– сказали бійці.

Нагадаємо, нещодавно керівник "Ахмату" відхрестився від кадировців, яких взяли в полон ЗСУ в Курській області. Він заявив, що "чеченець, який потрапив у полон, він уже не кадировець" і нібито "для чеченця немає нічого ганебнішого, ніж потрапити в полон".

Також днями строковик із Санкт-Петербурга намагався вчинити самогубство гранатою через страх полону. Його врятували бійці ЗСУ. Як згодом пояснив росіянин, він боявся тортур. А тепер він вдячний за те, що його врятували та вилікували.