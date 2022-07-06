У росії перехід військових на бік ЗСУ прирівняли до державної зради: за це світить до 20 років

Росіяни вже почали турбуватися не лише про набір нового "гарматного м'яса". Вони хочуть залякати тих, хто вирішить стати на бік світла та приєднатися до ЗСУ.

Багато російських солдатів усвідомили, на який підлий злочин проти України штовхнув їх Кремль. Вони приєдналися до лав ЗСУ, щоб допомогти нам здолати російських окупантів, а потім вони пообіцяли взятися й за путінський режим.

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Новий закон росіян про зраду

Російські депутати дуже злякалися того, що бійці легіону "Свобода Росії" не просто здолають окупантів, а потім й прийдуть по їхні голови. Оскільки кількість бійців легіону почала швидко зростати, вони вирішили залякати їх відповідальністю за "державну зраду". Вони вже прийняли закон, який вводить кримінальну відповідальність за участь у бойових діях, участь в яких бере росія, не на боці окупантів.

Шановні читачі! Написання слова "росія" з маленької букви – це не помилка, а позиція редакції щодо окупантів та загарбників, які щодня коять злочини проти України та українців.

Депутати росії погрожують усім, хто перейде на бік ЗСУ, 20 роками ув'язнення. На їхню думку, усі бійці легіону "Свобода Росії" ось так візьмуть й добровільно прийдуть здаватися в руки окупантів.

Діяльність проти російської армії у час війни без ознак "державної зради" російські депутати вирішили карати позбавленням волі на строк від 8 до 12 років та штрафом у розмірі до 500 тисяч рублів.

Також у законопроєкті передбачена відповідальність за шпигунство (від 3 до 8 років позбавлення волі зі штрафом до 1 мільйона рублів) та заклики до діяльності, яка спрямована проти росії (штраф від 100 до 500 тисяч рублів).

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