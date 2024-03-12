Легіон "Свобода Росії" прорвав кордон окупантів: Юсов розповів, звідки у них зброя

Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон зайшли на територію Росії. Як пишуть у мережі, там лунають постріли та вибухи.

Також у ЗМІ з'явилися кадри, як добровольці перетинають кордон на техніці. В ефірі "Радіо Свобода" представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, звідки у російських добровольців зброя.

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Де російські добровольці беруть зброю

Юсов наголосив, що повномасштабна війна на території України триває вже понад 2 роки. За цей час українським захисникам вдалося "затрофеїти" чимало ворожої техніки, яка тепер працює проти ворога.

На території України точиться повномасштабна війна вже понад 2 роки. Мова йде і про "трофейну" зброю, про "трофейну" "перетрофеєну". Якщо ми говоримо про дії у складі українських сил безпеки й оборони, звичайно, українська зброя, українського виробництва. Тут жодних секретів немає,

– пояснив Юсов.

. У мережі повідомляють, що легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон проводять операцію на території Росії. У Курській та Бєлгородській області від ранку лунають вибухи й чутно постріли. Детальніше про те, що зараз відбувається у Росії, можна дізнатися за посиланням

Юсов також наголосив, що російські добровольці підрозділи діють як окремі структури, оскільки вони сформовані виключно з громадян Росії.

"Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої РФ", – пояснив представник розвідки.

Що відбувається у Бєлгородській та Курській областях