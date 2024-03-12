Легіон "Свобода Росії" прорвав кордон окупантів: Юсов розповів, звідки у них зброя
Легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон зайшли на територію Росії. Як пишуть у мережі, там лунають постріли та вибухи.
Також у ЗМІ з'явилися кадри, як добровольці перетинають кордон на техніці. В ефірі "Радіо Свобода" представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, звідки у російських добровольців зброя.
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Де російські добровольці беруть зброю
Юсов наголосив, що повномасштабна війна на території України триває вже понад 2 роки. За цей час українським захисникам вдалося "затрофеїти" чимало ворожої техніки, яка тепер працює проти ворога.
На території України точиться повномасштабна війна вже понад 2 роки. Мова йде і про "трофейну" зброю, про "трофейну" "перетрофеєну". Якщо ми говоримо про дії у складі українських сил безпеки й оборони, звичайно, українська зброя, українського виробництва. Тут жодних секретів немає,
– пояснив Юсов.
Юсов також наголосив, що російські добровольці підрозділи діють як окремі структури, оскільки вони сформовані виключно з громадян Росії.
"Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома. Ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території так званої РФ", – пояснив представник розвідки.
Що відбувається у Бєлгородській та Курській областях
- Зранку 12 березня у прикордонних населених пунктах Росії почали лунати вибухи й автоматні черги. У мережі також публікували відео, як танк з синім прапором заїхав в одне з прикордонних сіл.
- У легіоні "Свобода Росії" записали відео, у якому заявили, що їхня мета – звільнити Росію від диктатури Путіна, а також злиднів й бідності. У зверненні добровольці наголосили, що вони не збираються вбивати та руйнувати російські міста, а лише прагнуть подарувати свободу.
- Під час операції окупанти вже зазнають втрат. Так, щонайменше один російський БТР змогли знищити бійці легіону "Свобода Росії" у селищі Тьоткіно Курської області.
- Цікаво, що російська влада майже ніяк не реагує на ці події. Губернатор Курської області Роман Старовойт лише написав, що "ведеться обстріл", однак прориву кордону російськими добровольцями не визнав.